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РФПИ привлёк 370 млрд рублей в экономику России за прошлый год

Средства были направлены в развитие зелёной энергетики, логистической и транспортной инфраструктуры страны.

4 июня, 19:20

Фото © Shutterstock

Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) удалось привлечь в экономику РФ 370 млрд рублей за 2020 год. С учётом того, что прошлый год был непростым, это хороший результат, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний — производителей вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Имею в виду вложения в проекты искусственного интеллекта, в развитие цифровых образовательных платформ, а также запуск международной школы математики и программирования "Алгоритмика", которая является первым проектом Российско-китайского технологического инвестиционного фонда", заявил Владимир Путин.

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Российский лидер отметил значимые результаты работы РФПИ в плане инвестирования в передовые технологии. Он также рассказал, что средства РФПИ были направлены в развитие зелёной энергетики, логистической и транспортной инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин отметил, что российская экономика показала устойчивость к внешним шокам. Президент подчеркнул, что в 2020 году ВВП страны сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года темпы роста экономики РФ могут составить около 4%.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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