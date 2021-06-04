РФПИ привлёк 370 млрд рублей в экономику России за прошлый год

Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) удалось привлечь в экономику РФ 370 млрд рублей за 2020 год. С учётом того, что прошлый год был непростым, это хороший результат, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний — производителей вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Имею в виду вложения в проекты искусственного интеллекта, в развитие цифровых образовательных платформ, а также запуск международной школы математики и программирования "Алгоритмика", которая является первым проектом Российско-китайского технологического инвестиционного фонда", — заявил Владимир Путин.

Российский лидер отметил значимые результаты работы РФПИ в плане инвестирования в передовые технологии. Он также рассказал, что средства РФПИ были направлены в развитие зелёной энергетики, логистической и транспортной инфраструктуры.