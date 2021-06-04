"Нужно дружить, чтобы добиваться целей": Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть "против кого-то"
Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, подчеркнул глава государства.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть направлено против других государств. Об этом российский лидер рассказал на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
"Полагаю, что любое партнёрство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу "против кого-то". Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи", — отметил глава государства.
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