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"Нужно дружить, чтобы добиваться целей": Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть "против кого-то"

Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, подчеркнул глава государства.

4 июня, 19:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть направлено против других государств. Об этом российский лидер рассказал на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

"Полагаю, что любое партнёрство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу "против кого-то". Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи", — отметил глава государства.

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Ранее Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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