Власти России и Китая смогли удержать товарооборот на уровне 100 миллиардов долларов в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом во время встречи с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что у Москвы и Пекина очень много совпадающих интересов, это лежит в основе развития отношений двух стран.

"Вы упомянули о договоре [о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве], который, безусловно, сыграл очень важную роль в развитии российско-китайских отношений, которые приобрели действительно абсолютно беспрецедентный характер по своему качеству и уровню взаимодействия", — ответил Путин главному редактору агентства "Синьхуа" Хэ Пину.

Российский лидер отметил, что дело не в договоре, а в том, что у России и Китая много совпадающих интересов.

Путин добавил, что РФ и КНР могут выйти на товарооборот в 200 млрд долларов к 2024 году

"Я думаю, ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году хотели, в целом можем выйти, несмотря на этот небольшой спад, и на 200 млрд, о чём мы тоже с председателем [КНР] Си Цзиньпином говорили", — подчеркнул глава государства.