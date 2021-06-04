"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию
По словам российского лидера, к 2024 году планируется достигнуть отметки в 200 миллиардов долларов.
Фото © ТАСС / Коротаев Артем
Власти России и Китая смогли удержать товарооборот на уровне 100 миллиардов долларов в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом во время встречи с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что у Москвы и Пекина очень много совпадающих интересов, это лежит в основе развития отношений двух стран.
"Вы упомянули о договоре [о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве], который, безусловно, сыграл очень важную роль в развитии российско-китайских отношений, которые приобрели действительно абсолютно беспрецедентный характер по своему качеству и уровню взаимодействия", — ответил Путин главному редактору агентства "Синьхуа" Хэ Пину.
Российский лидер отметил, что дело не в договоре, а в том, что у России и Китая много совпадающих интересов.
Путин добавил, что РФ и КНР могут выйти на товарооборот в 200 млрд долларов к 2024 году
"Я думаю, ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году хотели, в целом можем выйти, несмотря на этот небольшой спад, и на 200 млрд, о чём мы тоже с председателем [КНР] Си Цзиньпином говорили", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин сообщил, что власти России направили на борьбу с пандемией средства, которые эквивалентны примерно 4,5% ВВП страны. По его словам, эти деньги были эффективно использованы.
Новости с ПМЭФ — 2021
"Нужно дружить, чтобы добиваться целей": Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть "против кого-то"
сегодня в 19:55
Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП
сегодня в 19:46
Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида
сегодня в 19:41
Комментариев: 0