НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию

По словам российского лидера, к 2024 году планируется достигнуть отметки в 200 миллиардов долларов.

4 июня, 20:19
<p>Фото © ТАСС / Коротаев Артем</p>

Фото © ТАСС / Коротаев Артем

Власти России и Китая смогли удержать товарооборот на уровне 100 миллиардов долларов в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом во время встречи с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что у Москвы и Пекина очень много совпадающих интересов, это лежит в основе развития отношений двух стран.

"Вы упомянули о договоре [о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве], который, безусловно, сыграл очень важную роль в развитии российско-китайских отношений, которые приобрели действительно абсолютно беспрецедентный характер по своему качеству и уровню взаимодействия", — ответил Путин главному редактору агентства "Синьхуа" Хэ Пину.

Российский лидер отметил, что дело не в договоре, а в том, что у России и Китая много совпадающих интересов.

Путин добавил, что РФ и КНР могут выйти на товарооборот в 200 млрд долларов к 2024 году

"Я думаю, ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году хотели, в целом можем выйти, несмотря на этот небольшой спад, и на 200 млрд, о чём мы тоже с председателем [КНР] Си Цзиньпином говорили", — подчеркнул глава государства.

Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида

Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида

Ранее Путин сообщил, что власти России направили на борьбу с пандемией средства, которые эквивалентны примерно 4,5% ВВП страны. По его словам, эти деньги были эффективно использованы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Нужно дружить, чтобы добиваться целей": Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть "против кого-то"

сегодня в 19:55

Путин: Россия и СССР никогда не соглашались на передачу Японии четырёх Курильских островов

сегодня в 20:04

Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида

сегодня в 19:41

Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП

сегодня в 19:46

Эксперты бразильского регулятора выступили за импорт российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 19:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1