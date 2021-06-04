Нынешний Петербургский экономический форум поразил некоторых бизнесменов ещё до своего начала высокими ценами. За возможность принять в нём участие и пройти на пленарное заседание с президентом главы компаний выкладывали почти по миллиону рублей. Но попасть на главное событие, как оказалось, было суждено не всем. Из-за пандемии количество непосредственных слушателей Владимира Путина существенно сократили. Даже кресла в зале специально сцепили железными штангами, чтобы бизнесмены и чиновники не могли сесть ближе друг к другу более чем на полтора метра.

"Я заплатил 960 тысяч и не попадаю на пленарку", — жаловался один бизнесмен журналистам.

"А меня знакомые замучили просто, звонили, предлагали деньги за то, чтобы я им "проходку" достал", — рассказывал в кулуарах один чиновник.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова лично просила участников форума надевать маски. Но слушались её не все. И лишь Игорь Сечин внимал словам Путина не просто в маске, а в светлых перчатках.

"Я всегда соблюдаю правила", — гордо сказал он Лайфу.

Игорь Сечин объяснил, почему надел не только маску, но и перчатки. Видео © LIFE

Президент в своём выступлении также затронул тему пандемии: она ещё не ушла. И вновь призвал всех сделать прививку.

Глава государства рассказал о развитии экономики, улучшении инвестклимата, предложил новые социальные инициативы, например продление программы льготной ипотеки.

В этот раз тематика пленарного заседания ПМЭФ носила именно экономический характер. И лишь изредка участники поднимали политические вопросы. В частности, когда Путин в очередной раз объяснял, что "Северный поток — 2" — это чисто коммерческий проект, или как будто нехотя комментировал ситуацию в Белоруссии. Хотя экономика и политика неразрывны.

"Конечно, политика влияет на экономику. И мы заложники влияния политики на многие процессы, которые не только у нас происходят, но и в других государствах", — говорил после форума спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Основной акционер "АФК система" Владимир Евтушенков на зависть не попавшим на пленарку предпринимателям вышел из зала в середине дискуссии и прогуливался во внутреннем дворе "Экспоцентра", уминая мороженое.

"Я уже послушал выступление", — объяснил он Лайфу. Потом у меня была встреча, а заходить второй раз неудобно.

Владимир Евтушенков — о выступлении Владимира Путина на ПМЭФ-2021. Видео © LIFE

"Сигналы, которые послал Путин для бизнеса, позитивны?" — поинтересовались мы у него. "Жизнь покажет", — развёл руками один из богатейших россиян.

"Нет огня, не разозлили его оппоненты или модератор", — делились друг с другом впечатлениями от форума журналисты.

И действительно, громких заголовков в этот раз у них не так много. Речь Путина была деловой и программной.

После трёх часов, проведённых в зале пленарного заседания, участники делились друг с другом впечатлениями. Но главный итог выступления президента подвёл министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Вы знаете, когда это происходит всё в офлайн-режиме, невзирая даже на какие-то включения других участников, это говорит о том, что мы возвращаемся к жизни. Нормальной. Ощущение, что мы живём! И будем развиваться", — заявил он Лайфу.

И действительно, ведь в прошлом году ПМЭФ вообще отменили.