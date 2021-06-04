Путин назвал единственный побочный эффект после вакцинации "Спутником V"

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам многомиллионного применения российского препарата от ковида "Спутник V" не выявлено ни одного летального исхода. Также во время встречи с представителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ глава государства рассказал о единственном побочном эффекте после прививки.

"Спутник V" признан специалистами, не только нашими, но и международными, наверное, самым эффективным — 97,6% его эффективность. Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире. По крайней мере, наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет и, надеюсь, не будет", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что у 10% привившихся "Спутником V" на несколько часов поднимается небольшая температура.

"Ну, температура иногда у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну, она держится несколько часов. И всё. Это всё побочные явления", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что вакцина эффективно защищает, если человек сталкивается с инфекцией и заболевает: болезнь протекает в лёгкой форме. Глава государства заключил, что все одобренные для применения отечественные вакцины от ковида уже показали свою эффективность.