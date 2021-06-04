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Путин назвал единственный побочный эффект после вакцинации "Спутником V"

Глава государства отметил, что считает российский препарат самым безопасным в мире.

4 июня, 20:42
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам многомиллионного применения российского препарата от ковида "Спутник V" не выявлено ни одного летального исхода. Также во время встречи с представителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ глава государства рассказал о единственном побочном эффекте после прививки.

"Спутник V" признан специалистами, не только нашими, но и международными, наверное, самым эффективным — 97,6% его эффективность. Я думаю, что на самом деле он и самый безопасный в мире. По крайней мере, наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет и, надеюсь, не будет", — подчеркнул российский лидер.

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Путин добавил, что у 10% привившихся "Спутником V" на несколько часов поднимается небольшая температура.

"Ну, температура иногда у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну, она держится несколько часов. И всё. Это всё побочные явления", — отметил президент.

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Путин подчеркнул, что вакцина эффективно защищает, если человек сталкивается с инфекцией и заболевает: болезнь протекает в лёгкой форме. Глава государства заключил, что все одобренные для применения отечественные вакцины от ковида уже показали свою эффективность.

Ранее Путин заявил о необходимости наращивать производство эффективных препаратов от коронавирусной инфекции.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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