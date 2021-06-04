Эксперты бразильского регулятора выступили за импорт российской вакцины "Спутник V"

Управление по медикаментам и биологической продукции Нацагентства по санитарному надзору Бразилии не возражает против выдачи регулятором разрешения на импорт в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на заседании регулятора сообщил глава управления Густаву Мендес Лима Сантус.

"С нашей точки зрения, в случае возможного разрешения на импорт и использование препарата необходимо обеспечить контроль условий применения", — отметил он.

При этом отмечается, что специалисты рекомендовали, чтобы российский препарат от ковида в случае одобрения использовался только для вакцинации здорового взрослого населения Бразилии.

Ранее появлялась информация, что бразильский регулятор 4 июня вновь будет рассматривать вопрос об импорте и экстренном применении "Спутника V", дважды в этом году там отказывали в разрешении, ссылаясь на недостаток информации о вакцине.