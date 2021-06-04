Эксперты бразильского регулятора выступили за импорт российской вакцины "Спутник V"
При этом специалисты рекомендуют применять данный препарат только для иммунизации здорового взрослого населения страны.
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Управление по медикаментам и биологической продукции Нацагентства по санитарному надзору Бразилии не возражает против выдачи регулятором разрешения на импорт в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом на заседании регулятора сообщил глава управления Густаву Мендес Лима Сантус.
"С нашей точки зрения, в случае возможного разрешения на импорт и использование препарата необходимо обеспечить контроль условий применения", — отметил он.
При этом отмечается, что специалисты рекомендовали, чтобы российский препарат от ковида в случае одобрения использовался только для вакцинации здорового взрослого населения Бразилии.
Ранее появлялась информация, что бразильский регулятор 4 июня вновь будет рассматривать вопрос об импорте и экстренном применении "Спутника V", дважды в этом году там отказывали в разрешении, ссылаясь на недостаток информации о вакцине.
Напомним, что в ряде крупных городов Бразилии прошли массовые митинги против президента страны Жаира Болсонару и его коронавирусной политики. Участники акций требовали ускорить закупку вакцин от ковида.
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