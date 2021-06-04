НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Псаки: Белый дом не ожидает, что саммит Путина и Байдена решит все проблемы

По словам пресс-секретаря американского лидера, президентов двух стран ждёт трудный разговор.

4 июня, 19:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Вашингтон не ожидает, что саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина решит все проблемы в отношениях между странами. Тем не менее эта встреча позволит обсудить вопросы, интересующие обе стороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ждём, что это будет трудный разговор, но это возможность обсудить сферы, где у нас есть общие интересы, например ядерная безопасность и стабильность, а также затронуть темы, по которым у нас обеспокоенность", — сказала Псаки на брифинге.

Путин заявил, что не ждёт прорыва от встречи с Байденом

Путин заявил, что не ждёт прорыва от встречи с Байденом

Она добавила, что Байден планирует затронуть на саммите ситуацию на Украине, в частности "агрессивные действия на границе со стороны России". Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер хочет поговорить с российским коллегой о кибератаках и соблюдении прав человека.

Вопрос о проведении итоговой пресс-конференции пока не решён, заключила Псаки.

Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом

Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Ранее о том, что саммит, скорее всего, не станет прорывным, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча двух лидеров очень важна, но ожидать от неё чего-то сверхъестественного не стоит.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин — о ядерной проблеме КНДР: Должна решаться через гарантии безопасности

сегодня в 20:31

Белый дом заявил об отсутствии иллюзий насчёт встречи Путина и Байдена

сегодня в 19:09

Путин выразил уверенность в том, что КНР и Индия смогут наладить двухсторонние отношения

сегодня в 20:25

"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию

сегодня в 20:19

Путин: Россия и СССР никогда не соглашались на передачу Японии четырёх Курильских островов

сегодня в 20:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1