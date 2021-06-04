Псаки: Белый дом не ожидает, что саммит Путина и Байдена решит все проблемы
По словам пресс-секретаря американского лидера, президентов двух стран ждёт трудный разговор.
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Вашингтон не ожидает, что саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина решит все проблемы в отношениях между странами. Тем не менее эта встреча позволит обсудить вопросы, интересующие обе стороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы ждём, что это будет трудный разговор, но это возможность обсудить сферы, где у нас есть общие интересы, например ядерная безопасность и стабильность, а также затронуть темы, по которым у нас обеспокоенность", — сказала Псаки на брифинге.
Она добавила, что Байден планирует затронуть на саммите ситуацию на Украине, в частности "агрессивные действия на границе со стороны России". Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер хочет поговорить с российским коллегой о кибератаках и соблюдении прав человека.
Вопрос о проведении итоговой пресс-конференции пока не решён, заключила Псаки.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
Ранее о том, что саммит, скорее всего, не станет прорывным, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча двух лидеров очень важна, но ожидать от неё чего-то сверхъестественного не стоит.
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