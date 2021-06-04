Псаки: Белый дом не ожидает, что саммит Путина и Байдена решит все проблемы

Вашингтон не ожидает, что саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина решит все проблемы в отношениях между странами. Тем не менее эта встреча позволит обсудить вопросы, интересующие обе стороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ждём, что это будет трудный разговор, но это возможность обсудить сферы, где у нас есть общие интересы, например ядерная безопасность и стабильность, а также затронуть темы, по которым у нас обеспокоенность", — сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что Байден планирует затронуть на саммите ситуацию на Украине, в частности "агрессивные действия на границе со стороны России". Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома, американский лидер хочет поговорить с российским коллегой о кибератаках и соблюдении прав человека.

Вопрос о проведении итоговой пресс-конференции пока не решён, заключила Псаки.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.