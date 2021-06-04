Facebook сменил гнев на милость и пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов Трампа
При соблюдении определённых условий бывший президент США сможет разблокировать свои социальные сети, но не очень скоро.
Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon
Администрация "Фейсбука" решила сменить гнев на милость и пересмотреть своё решение о вечной блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно из опубликованного заявления.
"Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчёт начинается с 7 января этого года", — указано в тексте.
Бывший хозяин Белого дома сможет восстановить свои аккаунты только при соблюдении определённых условий. Администрация соцсети предупредила, что не будет делать исключений из правил для политиков при публикации сообщений.
Напомним, аккаунт президента США Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Ранее компания сообщала о блокировке страницы политика всего на 12 часов. После этого аналогичные решения, но сроком на 24 часа, приняли "Фейсбук" и "Инстаграм".
Комментариев: 0