Facebook сменил гнев на милость и пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов Трампа

Администрация "Фейсбука" решила сменить гнев на милость и пересмотреть своё решение о вечной блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно из опубликованного заявления.

"Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчёт начинается с 7 января этого года", — указано в тексте.