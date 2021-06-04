НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Facebook сменил гнев на милость и пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов Трампа

При соблюдении определённых условий бывший президент США сможет разблокировать свои социальные сети, но не очень скоро.

4 июня, 18:58
<p>Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon</p>

Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon

Администрация "Фейсбука" решила сменить гнев на милость и пересмотреть своё решение о вечной блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно из опубликованного заявления.

"Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчёт начинается с 7 января этого года", — указано в тексте.

Бывший хозяин Белого дома сможет восстановить свои аккаунты только при соблюдении определённых условий. Администрация соцсети предупредила, что не будет делать исключений из правил для политиков при публикации сообщений.

Путин указал на двойные стандарты при оценке методов пресечения протестов в РФ, Белоруссии и США

Путин указал на двойные стандарты при оценке методов пресечения протестов в РФ, Белоруссии и США

Напомним, аккаунт президента США Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда из-за опасности новых призывов к насилию. Ранее компания сообщала о блокировке страницы политика всего на 12 часов. После этого аналогичные решения, но сроком на 24 часа, приняли "Фейсбук" и "Инстаграм".


Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Радоваться рано: Разблокировка Трампа на Facebook и Instagram не подтвердилась

вчера в 00:29

Американские журналисты узнали, что их разговоры перехватывал Минюст

вчера в 03:04

Эксперты бразильского регулятора выступили за импорт российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 19:26
Life

"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию

сегодня в 20:19

Путин: Россия и СССР никогда не соглашались на передачу Японии четырёх Курильских островов

сегодня в 20:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1