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Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию

Дмитрий Рогозин и Билл Нельсон договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч.

4 июня, 18:43

Фото © Wikipedia

Новый глава NASA Билл Нельсон в ходе телефонных переговоров с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным принял его приглашение посетить Россию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Глава "Роскосмоса" пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято", — говорится на сайте госкомпании.

Также главы "Роскосмоса" и NASA договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", до конца июня запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции ГЛЕКС-2021.

Рогозин рассказал о подготовке к первому разговору с новым главой NASA

Рогозин рассказал о подготовке к первому разговору с новым главой NASA

Ранее глава NASA Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС. Он также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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