Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию

Новый глава NASA Билл Нельсон в ходе телефонных переговоров с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным принял его приглашение посетить Россию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Глава "Роскосмоса" пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято", — говорится на сайте госкомпании.

Также главы "Роскосмоса" и NASA договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", до конца июня запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции ГЛЕКС-2021.