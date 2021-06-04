Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию
Дмитрий Рогозин и Билл Нельсон договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч.
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Новый глава NASA Билл Нельсон в ходе телефонных переговоров с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным принял его приглашение посетить Россию. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Глава "Роскосмоса" пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято", — говорится на сайте госкомпании.
Также главы "Роскосмоса" и NASA договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", до конца июня запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции ГЛЕКС-2021.
Ранее глава NASA Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС. Он также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге.
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