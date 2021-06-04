Турция обнаружила крупное газовое месторождение в Чёрном море
Общий объём открытых Анкарой на шельфе месторождений теперь составляет 540 млрд кубометров.
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Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа в Чёрном море, объёмы которого оцениваются в 135 млрд кубометров. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Обнаружено новое месторождение природного газа объёмом 135 млрд кубометров в скважине "Амасра-1" на участке Сакарья в Чёрном море", — сообщил Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос.
Общие запасы голубого топлива на шельфе оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Президент Турции напомнил, что в прошлом году команда этого же бурового судна обнаружила 320 миллиардов кубометров газа на месторождении Сакарья, крупнейшем в истории страны.
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