Турция обнаружила крупное газовое месторождение в Чёрном море

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа в Чёрном море, объёмы которого оцениваются в 135 млрд кубометров. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Обнаружено новое месторождение природного газа объёмом 135 млрд кубометров в скважине "Амасра-1" на участке Сакарья в Чёрном море", — сообщил Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос.