Белый дом заявил об отсутствии иллюзий насчёт встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден планирует поговорить с главой РФ Владимиром Путиным на такие темы, как Украина, Иран, КНДР, Сирия, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

"Мы обсудим ограничения, которые Россия наложила на нашу дипломатическую платформу внутри РФ. На повестке дня также будут такие темы, как Иран, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Арктика и изменение климата. Президент [Байден] также подтвердит нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и мы будем говорить о Белоруссии и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", — рассказал он.

При этом Грин подчеркнул, что у Белого дома "нет иллюзий" насчёт диалога с Кремлём, но США намерены работать с Россией "по определённым ключевым вызовам в мире". Он объяснил необходимость диалога тем, что Москва вместе с Вашингтоном обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете и Россия всё ещё является постоянным членом Совета Безопасности ООН. По его словам, Байден намерен затронуть вопрос о будущих договорённостях между странами по контролю над вооружением.