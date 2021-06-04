Путин заявил, что Россия не хочет отказываться от доллара как резервной валюты

Россия не планирует полностью отказываться от доллара как резервной валюты либо универсального средства для денежных расчётов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчётов, — это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что США используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер", — сказал глава государства на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

В качестве примера Путин привёл ситуацию, при которой из-за санкций Вашингтона Москва не может осуществить долларовые расчёты с партнёрами в сфере военно-технического сотрудничества. Как уточнил российский лидер, РФ вынуждена переходить на расчёты в других валютах в связи с "практическим значением" санкций США.

"Они нас вынуждают это делать, наши американские партнёры. Мы не уходим сознательно — мы вынуждены это делать. Но, когда мы это делаем, складывается определённая система наших финансовых отношений с партнёром. Уже вне долларовой зоны", — подчеркнул он.

При этом Путин заметил, что такими действиями власти Штатов в первую очередь вредят самим себе. По мнению главы государства, американцы "подпиливают сук, на котором сидят, и в конце концов грохнутся".

"Все же видят это в мире. И возникает вопрос надёжности долларовых расчётов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всём мире, в том числе и у самих США. Сокращается объём расчётов в долларах", — рассказал лидер РФ.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что текущая ситуация в итоге может вынудить и энергокомпании отказаться от долларов в своих расчётах. Это серьёзно повлияет и на положение американской валюты в мире. По словам президента РФ, "некоторые наши компании, например в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня", но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. Это, как утверждает глава государства, уже будет серьёзным ударом по доллару как по мировой резервной валюте.