Moody's подтвердило рейтинг России Ваа3 со стабильным прогнозом
С начала 2020 года избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним удалось лишь нескольким странам "Большой двадцатки", включая Россию, отметил глава Минфина Силуанов.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне Ваа3 со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.
"Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Правительства России на уровне Ваа3… Прогноз остаётся стабильным", — говорится в релизе агентства.
Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса. Также Силуанов отметил, что с начала 2020 года избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним удалось лишь нескольким странам "Большой двадцатки", включая Россию.
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Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB со стабильным прогнозом в начале февраля. А в середине января агентство S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-.
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