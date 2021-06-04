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Moody's подтвердило рейтинг России Ваа3 со стабильным прогнозом

С начала 2020 года избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним удалось лишь нескольким странам "Большой двадцатки", включая Россию, отметил глава Минфина Силуанов.

4 июня, 22:39

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне Ваа3 со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.

"Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Правительства России на уровне Ваа3… Прогноз остаётся стабильным", говорится в релизе агентства.

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Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса. Также Силуанов отметил, что с начала 2020 года избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним удалось лишь нескольким странам "Большой двадцатки", включая Россию.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB со стабильным прогнозом в начале февраля. А в середине января агентство S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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