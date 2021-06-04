Moody's подтвердило рейтинг России Ваа3 со стабильным прогнозом

"Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Правительства России на уровне Ваа3… Прогноз остаётся стабильным", — говорится в релизе агентства.

Глава Минфина Антон Силуанов в комментариях журналистам заявил, что решение Moody's говорит об успешном преодолении российской экономикой последствий коронакризиса. Также Силуанов отметил, что с начала 2020 года избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним удалось лишь нескольким странам "Большой двадцатки", включая Россию.