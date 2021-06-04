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"Ужас больше никто не увидит": Скандальный памятник на могиле Волчек накрыли брезентом

По словам актёра Станислава Садальского, своё дело сделали активная позиция поклонников Волчек и их многочисленные гневные отзывы в Интернете.

4 июня, 22:36
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Народная артистка СССР и худрук "Современника" Галина Волчек была похоронена в конце 2019 года на Новодевичьем кладбище, однако скандальная история с памятником на её могиле продолжается по сей день, пишет портал "Дни.ру".

Издание отмечает, что внешний вид надгробия пришёлся по вкусу не всем, например актёр Стас Садальский абсолютно недоволен монументом. Его поддерживают и многочисленные поклонники знаменитой актрисы. По их мнению, "памятник ставил сам дьявол и актриса не заслужила такого издевательства". Всё дело в том, что изображённое на мемориале лицо совершенно не похоже на лицо Галины Волчек.

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Однако, как сообщает издание, недавно случилось чудо — памятник прославленной актрисе накрыли брезентом. Садальский уверен, что своё дело сделали активная позиция поклонников артистки и их многочисленные гневные отзывы в Интернете. Актёр считает, что памятник вскоре заменят на новый. Садальский обратился к подписчикам в своём инстаграме с благодарностью за активное участие.

"Этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит", написал Садальский.

Фото © Instagram / stassadal

Фото © Instagram / stassadal

Напомним, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет в декабре 2019 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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