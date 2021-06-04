Родители не знали, что гость принёс пистолет: Лайф узнал детали происшествия на Кубани, где трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову
Сумка с травматическим пистолетом "Оса" лежала на гладильной доске. Рост мальчика позволил ему дотянуться туда.
Родители трёхлетнего мальчика из Армавира, который выстрелил себе в голову из травматического пистолета гостя, не знали, что мужчина принёс с собой оружие. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 36-летний Василий М. пришёл в гости с сумкой, которую оставил в одной из комнат. В ней находился травматический пистолет "Оса". Сумка лежала на гладильной доске. При этом взрослые сидели в другой комнате.
Пока они общались в другой комнате, трёхлетний мальчик нашёл в сумке пистолет и начал с ним играть. В какой-то момент на всю квартиру раздался мощный хлопок — ребёнок получил серьёзное ранение в голову, его сразу же отвезли в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У мальчика открытая черепно-мозговая травма и огнестрельная рана головы.
Отец ребёнка признался правоохранителям, что не знает, почему сын так поступил. Мужчина рассказал, что даже на игрушках учит ребёнка не направлять на себя оружие.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 3 июня. Следователи уже возбудили уголовное дело и подозревают 36-летнего мужчину — владельца оружия — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Комментариев: 0