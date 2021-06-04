Родители не знали, что гость принёс пистолет: Лайф узнал детали происшествия на Кубани, где трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову

Сумка с травматическим пистолетом "Оса" лежала на гладильной доске. Рост мальчика позволил ему дотянуться туда.