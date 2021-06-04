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Родители не знали, что гость принёс пистолет: Лайф узнал детали происшествия на Кубани, где трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову

Сумка с травматическим пистолетом "Оса" лежала на гладильной доске. Рост мальчика позволил ему дотянуться туда.

4 июня, 22:11

Родители трёхлетнего мальчика из Армавира, который выстрелил себе в голову из травматического пистолета гостя, не знали, что мужчина принёс с собой оружие. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 36-летний Василий М. пришёл в гости с сумкой, которую оставил в одной из комнат. В ней находился травматический пистолет "Оса". Сумка лежала на гладильной доске. При этом взрослые сидели в другой комнате.

Пока они общались в другой комнате, трёхлетний мальчик нашёл в сумке пистолет и начал с ним играть. В какой-то момент на всю квартиру раздался мощный хлопок — ребёнок получил серьёзное ранение в голову, его сразу же отвезли в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У мальчика открытая черепно-мозговая травма и огнестрельная рана головы.

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Отец ребёнка признался правоохранителям, что не знает, почему сын так поступил. Мужчина рассказал, что даже на игрушках учит ребёнка не направлять на себя оружие.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл 3 июня. Следователи уже возбудили уголовное дело и подозревают 36-летнего мужчину — владельца оружия — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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