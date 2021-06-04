На Кубани трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета

В городе Армавир Краснодарского края ребёнок выстрелил себе в голову. К счастью, пистолет оказался травматическим, и трехлетний мальчик остался жив, но причинил себе тяжёлую травму. Следователи уже возбудили уголовное дело и подозревают 36-летнего мужчину — владельца оружия — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщают в СК РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошёл 3 июня в одной из квартир в доме на улице Шоссейной. В этот день мужчина пришёл в гости к своим знакомым и прихватил в своей сумке травматический пистолет "Оса". Придя в дом, сумку оставили в одной из комнат.

"По версии следствия, когда хозяева с гостем находились в кухне, 3-летний мальчик прошёл в комнату и достал из оставленной там сумки оружие. В результате ребёнок произвел выстрел из травматического пистолета", – сообщили в местном СК.

Ребёнка госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.