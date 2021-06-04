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На Кубани трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета

Ребёнка доставили в больницу, медики оценивают его состояние как тяжёлое. Следственный комитет уже выявил подозреваемого.

4 июня, 20:47
<p>Травматический пистолет "Оса". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wasp_(non-lethal_weapon).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Травматический пистолет "Оса". Фото © Wikipedia

В городе Армавир Краснодарского края ребёнок выстрелил себе в голову. К счастью, пистолет оказался травматическим, и трехлетний мальчик остался жив, но причинил себе тяжёлую травму. Следователи уже возбудили уголовное дело и подозревают 36-летнего мужчину — владельца оружия — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщают в СК РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошёл 3 июня в одной из квартир в доме на улице Шоссейной. В этот день мужчина пришёл в гости к своим знакомым и прихватил в своей сумке травматический пистолет "Оса". Придя в дом, сумку оставили в одной из комнат.

"По версии следствия, когда хозяева с гостем находились в кухне, 3-летний мальчик прошёл в комнату и достал из оставленной там сумки оружие. В результате ребёнок произвел выстрел из травматического пистолета", – сообщили в местном СК.

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Ребёнка госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее в Москве охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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