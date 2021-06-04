НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава NASA предложил продлить работу МКС до 2030 года

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что прежде чем строить планы на будущее нужно снять санкции с российских предприятий.

4 июня, 22:01

Фото © Pixabay

Новый глава NASA Билл Нельсон в телефонном разговоре с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

"В ходе беседы глава NASA позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию

Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию

Ряд СМИ поспешил сообщить, что Рогозин поддержал идею о продлении работы станции, однако в своём телеграм-канале глава российской госкорпорации отметил, что это не так.

"Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" — производителе ракет космического назначения "Союз-2". Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее", написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Рогозин провёл переговоры с новым главой NASA

Рогозин провёл переговоры с новым главой NASA

Напомним, ранее вице-премьер Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС. Поэтому России необходимо работать над национальной космической станцией, которая может стать промежуточным пунктом для полётов на другие планеты, подчеркнул он.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1