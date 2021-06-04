Глава NASA предложил продлить работу МКС до 2030 года

Новый глава NASA Билл Нельсон в телефонном разговоре с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

"В ходе беседы глава NASA позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Ряд СМИ поспешил сообщить, что Рогозин поддержал идею о продлении работы станции, однако в своём телеграм-канале глава российской госкорпорации отметил, что это не так.

"Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали. Наоборот, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" — производителе ракет космического назначения "Союз-2". Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.