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Зеленский объявил, что вопрос о статусе олигархов решат на всеукраинском референдуме

Также лидер Незалежной предупредил об ответственности тех, кто пытается договориться с депутатами Рады по этому законопроекту.

4 июня, 21:15
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Вопрос о статусе олигархов на Украине вынесут на референдум. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, уже последним", — сказал политик в обращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Также Зеленский предупредил об ответственности тех, кто пытается договориться с депутатами Рады по законопроекту об олигархах.

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"Нельзя владеть депутатами, министрами или любыми чиновниками. У нас есть олигархи, которые влияют на политику, но больше этого не будет", — сказал украинский президент и добавил, что предложенный им законопроект "демонстрирует отношение к олигархической системе".

Напомним, ранее Зеленский внёс в Верховную раду неотложный законопроект об олигархах. Пресс-служба украинского лидера разъяснила, что таким образом он "демонстрирует политическую волю" к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве страны, однако особой конкретики приведено не было.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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