Зеленский объявил, что вопрос о статусе олигархов решат на всеукраинском референдуме

Вопрос о статусе олигархов на Украине вынесут на референдум. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то, возможно, уже последним", — сказал политик в обращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Также Зеленский предупредил об ответственности тех, кто пытается договориться с депутатами Рады по законопроекту об олигархах.

"Нельзя владеть депутатами, министрами или любыми чиновниками. У нас есть олигархи, которые влияют на политику, но больше этого не будет", — сказал украинский президент и добавил, что предложенный им законопроект "демонстрирует отношение к олигархической системе".