На Украине заявили, что страну покинули все воры в законе
В СНБО отметили, что в начале года в Незалежной было 34 человека с таким криминальным статусом, а сегодня — ни одного.
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После введения в мае санкций против криминальных авторитетов Украину покинули все 34 вора в законе. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.
"На заседании приняли отчёт министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против воров в законе и криминальных авторитетов. В начале года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня — ноль", — отметил Данилов.
По его словам, всего в Незалежной было 111 криминальных авторитетов с другими "титулами", сейчас в стране осталось 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения.
"Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Ещё 36 уже отправились по месту своего желания, 33 находятся под следствием", — добавил глава СНБО.
Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против воров в законе и иностранцев, являющихся криминальными авторитетами. Кроме того, лидер Незалежной решил бороться и с олигархами. На днях в Верховную раду был внесён соответствующий законопроект, который должен стать "первым шагом к ликвидации олигархической системы" на Украине.
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