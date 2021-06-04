На Украине заявили, что страну покинули все воры в законе

После введения в мае санкций против криминальных авторитетов Украину покинули все 34 вора в законе. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

"На заседании приняли отчёт министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против воров в законе и криминальных авторитетов. В начале года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня — ноль", — отметил Данилов.

По его словам, всего в Незалежной было 111 криминальных авторитетов с другими "титулами", сейчас в стране осталось 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения.

"Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Ещё 36 уже отправились по месту своего желания, 33 находятся под следствием", — добавил глава СНБО.