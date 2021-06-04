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Минтруд озвучил возможные даты майских выходных в 2022 году

Ранее стало известно, что новогодние каникулы у россиян будут длиться десять дней, включая 31 декабря.

4 июня, 15:42
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Минтруд РФ озвучил предварительные даты майских выходных в 2022 году. Согласно проекту постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, жители страны могут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

"С учётом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая", — говорится в проекте документа.

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Ранее также стало известно, что новогодние каникулы в начале следующего года продлятся для россиян десять дней. Кроме того, выходным днём станет и 31 декабря, который предложили сделать нерабочим на постоянной основе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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