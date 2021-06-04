Минтруд озвучил возможные даты майских выходных в 2022 году
Ранее стало известно, что новогодние каникулы у россиян будут длиться десять дней, включая 31 декабря.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Минтруд РФ озвучил предварительные даты майских выходных в 2022 году. Согласно проекту постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, жители страны могут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
"С учётом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая", — говорится в проекте документа.
Ранее также стало известно, что новогодние каникулы в начале следующего года продлятся для россиян десять дней. Кроме того, выходным днём станет и 31 декабря, который предложили сделать нерабочим на постоянной основе.
Комментариев: 0