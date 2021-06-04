Минтруд озвучил возможные даты майских выходных в 2022 году

Минтруд РФ озвучил предварительные даты майских выходных в 2022 году. Согласно проекту постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, жители страны могут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

"С учётом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая", — говорится в проекте документа.