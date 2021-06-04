Онищенко раскрыл секрет, как в СССР "незаконно" боролись с "дикими" вирусами у детей
По его словам, советские врачи давали маленьким пациентам полиомиелитную вакцину вне национального календаря прививок, и это помогало.
Геннадий Онищенко. Фото © LIFE / Владимир Суворов
Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что специалисты Федерального научного центра имени Михаила Чумакова не первые, кто придумал бороться с вирусами при помощи вакцины от полиомиелита. Как он рассказал в беседе с РИА "ФАН", он с коллегами практиковал подобное ещё в СССР для защиты детей Хабаровска от "диких" инфекций.
"В советские времена в Хабаровске ежегодно фиксировался всплеск энтеровирусных заболеваний среди детей, вызванных инфекциями, попадавшими в город из вод Амура. Это было связано с высокой антропогенной нагрузкой в этом районе со стороны приграничного Китая, поскольку граница между нашими странами проходит по Амуру... Так вот, мы нелегально там давали детям полиомиелитную вакцину вне национального календаря прививок, и это помогало", — рассказал Онищенко.
Бывший главсанврач отметил, что детям такое "незаконное" лечение было в радость, потому что вместо уколов им выдавали сладкое драже, и многие даже просили добавки. Такая форма была выбрана, потому что вирус также поражал своих носителей через ротовую полость. Полиомиелитная вакцина создавала у маленьких пациентов иммунитет, который помогал вытеснить "дикий" вирус, отметил Онищенко.
Ранее стало известно, что российская вакцина от полиомиелита оказалась эффективна против коронавируса. Учёные и раньше высказывали мнение о защитных свойствах российского препарата в связи с неспецифическим иммунитетом россиян. Ещё 1960-х годах советский вирусолог академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа, а сейчас его теория обретает подтверждение.
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