Онищенко раскрыл секрет, как в СССР "незаконно" боролись с "дикими" вирусами у детей

Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что специалисты Федерального научного центра имени Михаила Чумакова не первые, кто придумал бороться с вирусами при помощи вакцины от полиомиелита. Как он рассказал в беседе с РИА "ФАН", он с коллегами практиковал подобное ещё в СССР для защиты детей Хабаровска от "диких" инфекций.

"В советские времена в Хабаровске ежегодно фиксировался всплеск энтеровирусных заболеваний среди детей, вызванных инфекциями, попадавшими в город из вод Амура. Это было связано с высокой антропогенной нагрузкой в этом районе со стороны приграничного Китая, поскольку граница между нашими странами проходит по Амуру... Так вот, мы нелегально там давали детям полиомиелитную вакцину вне национального календаря прививок, и это помогало", — рассказал Онищенко.

Бывший главсанврач отметил, что детям такое "незаконное" лечение было в радость, потому что вместо уколов им выдавали сладкое драже, и многие даже просили добавки. Такая форма была выбрана, потому что вирус также поражал своих носителей через ротовую полость. Полиомиелитная вакцина создавала у маленьких пациентов иммунитет, который помогал вытеснить "дикий" вирус, отметил Онищенко.