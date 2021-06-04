Помпео заявил о "военных разработках" в лаборатории Ухани перед пандемией
По словам бывшего госсекретаря, американская разведка имеет сведения о том, что учёные из этого института болели до начала пандемии ковида.
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Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии якобы занимался "военными разработками". Его утверждение приводит телеканал Fox News.
"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая. Военные разработки велись параллельно с гражданскими исследованиями", — отметил Помпео.
Кроме того, по словам бывшего госсекретаря Штатов, у американской разведки есть информация о том, что в уханьской лаборатории перед пандемией коронавируса заболели учёные, а также "большое количество доказательств" утечки вируса из этого места. При этом он не уточнил, о чём конкретно идёт речь.
Также Помпео заметил, что Уханьский институт вирусологии проводил исследования по усилению заразности и смертоносности вирусов.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские учёные разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Российские учёные также оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.
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