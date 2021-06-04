НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Помпео заявил о "военных разработках" в лаборатории Ухани перед пандемией

По словам бывшего госсекретаря, американская разведка имеет сведения о том, что учёные из этого института болели до начала пандемии ковида.

4 июня, 21:34
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии якобы занимался "военными разработками". Его утверждение приводит телеканал Fox News.

"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая. Военные разработки велись параллельно с гражданскими исследованиями", — отметил Помпео.

Times: Британская разведка считает реальной версию лабораторного происхождения ковида

Times: Британская разведка считает реальной версию лабораторного происхождения ковида

Кроме того, по словам бывшего госсекретаря Штатов, у американской разведки есть информация о том, что в уханьской лаборатории перед пандемией коронавируса заболели учёные, а также "большое количество доказательств" утечки вируса из этого места. При этом он не уточнил, о чём конкретно идёт речь.

Также Помпео заметил, что Уханьский институт вирусологии проводил исследования по усилению заразности и смертоносности вирусов.

Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

Онищенко объяснил, почему версию о лабораторном происхождении ковида нельзя доказать

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские учёные разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Российские учёные также оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы Уханьского института вирусологии.

Супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии

Супруга вирусолога из лаборатории Ухани умерла от ковида задолго до начала пандемии

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин назвал условие нормализации отношений России и США

сегодня в 21:50

Просил гулять с собаками и бронировать столики: Помпео заподозрили в превышении полномочий

17 апреля, 03:43

Путин — о ядерной проблеме КНДР: Должна решаться через гарантии безопасности

сегодня в 20:31

Зеленский объявил, что вопрос о статусе олигархов решат на всеукраинском референдуме

сегодня в 21:15

Соседняя цивилизация или НЛО: Кто подаёт подводникам сигналы из океана с глубины 8 км

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1