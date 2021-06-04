Помпео заявил о "военных разработках" в лаборатории Ухани перед пандемией

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии якобы занимался "военными разработками". Его утверждение приводит телеканал Fox News.

"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая. Военные разработки велись параллельно с гражданскими исследованиями", — отметил Помпео.

Кроме того, по словам бывшего госсекретаря Штатов, у американской разведки есть информация о том, что в уханьской лаборатории перед пандемией коронавируса заболели учёные, а также "большое количество доказательств" утечки вируса из этого места. При этом он не уточнил, о чём конкретно идёт речь.

Также Помпео заметил, что Уханьский институт вирусологии проводил исследования по усилению заразности и смертоносности вирусов.