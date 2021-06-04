В Москве уволенный сотрудник обстрелял бывшего шефа и "потерял" на месте преступления свой палец
44-летний подозреваемый объявлен в розыск, а пострадавший экс-начальник госпитализирован.
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Уволенный мужчина, работавший контролёром в одной из управляющих компаний, пришёл в подземный гараж и дважды выстрелил в своего бывшего начальника из травматического пистолета. Как стало известно Лайфу, причиной стало то, что сотрудника не возвращают на работу.
Инцидент случился вечером 3 июня в 4-м Вятском переулке, когда 44-летний Алексей Щ. изрядно выпил и пришёл к бывшему шефу и начал с ним скандалить. В какой-то момент конфликт перешёл в драку, во время которой мужчина достал пистолет и выстрелил дважды, попав Евгению в правое предплечье. При этом агрессор отстрелил себе фалангу пальца.
Пострадавшему удалось отнять пистолет и схватить нападавшего, однако тот вырвался и убежал. Тогда мужчина вызвал полицию и скорую, которая доставила его в больницу. Стрелявшего объявили в розыск, по данному факту проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что полиция прострелила ногу неадекватному россиянину с двумя ножами. При этом дебошир уверял, что, даже будучи ранен, успеет добежать до сотрудника МВД и расквитаться с ним, но всё же не смог.
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