В Москве уволенный сотрудник обстрелял бывшего шефа и "потерял" на месте преступления свой палец

Уволенный мужчина, работавший контролёром в одной из управляющих компаний, пришёл в подземный гараж и дважды выстрелил в своего бывшего начальника из травматического пистолета. Как стало известно Лайфу, причиной стало то, что сотрудника не возвращают на работу.

Инцидент случился вечером 3 июня в 4-м Вятском переулке, когда 44-летний Алексей Щ. изрядно выпил и пришёл к бывшему шефу и начал с ним скандалить. В какой-то момент конфликт перешёл в драку, во время которой мужчина достал пистолет и выстрелил дважды, попав Евгению в правое предплечье. При этом агрессор отстрелил себе фалангу пальца.

Пострадавшему удалось отнять пистолет и схватить нападавшего, однако тот вырвался и убежал. Тогда мужчина вызвал полицию и скорую, которая доставила его в больницу. Стрелявшего объявили в розыск, по данному факту проводится проверка.