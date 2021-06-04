Путин — об оппозиции в России: Работает открыто, в том числе внесистемная

Граждане, которые активно занимаются политической деятельностью в России, должны делать это в соответствии с законом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

"У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и внесистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", — отметил российский лидер.

При этом Путин отметил, что можно по-разному оценивать российскую политическую систему. Глава государства добавил, что она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества.

"И предоставьте, пожалуйста, нам право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни", — подчеркнул он.

Путин рассказал, что в стране в настоящее время зарегистрировано 35 партий. Лидер РФ напомнил и о событиях в США, где в январе этого года протестующие ворвались в здание Капитолия.

"450 человек задержанных, им предъявляются очень тяжёлые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего? Почему вас интересует только наша внесистемная оппозиция?" — уточнил Путин.