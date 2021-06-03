Новая "жертва режима": Почему оппозиция "осудила на пять лет" Дмитрия Гудкова

История с задержанием Дмитрия Гудкова стала ещё одним доказательством очевидного. Не только улучшения качества работы полиции (задержали, разобрались, отпустили), но и оставшегося на весьма низком уровне качества отечественной несистемной оппозиции.

В стане либералов поднимается очередная волна недовольства. На сей раз её причиной стала ситуация вокруг бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который хочет стать депутатом будущем. 1 июня в его доме был проведён обыск, а сам господин Гудков был задержан. Нет, не за политическую деятельность и не за причастность к запрещённым в России организациям (за что ранее был задержан соратник господина Гудкова по оппозиционному лагерю Андрей Пивоваров), а за возможное участие в "причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Если конкретно, то фирма его тёти не платила аренду за здание в 2015–2017 годах и тем самым нанесла ущерб Департаменту городского имущества Москвы (на чьём балансе и находилось здание) в сумме более миллиона рублей. Если вина Гудкова будет доказана, то ему грозит срок до пяти лет тюрьмы.

И здесь ключевыми словами являются "если" и "до". Гудкова не осудили, а лишь задержали. Никакими пятью годами (как и реальным заключением) пока, как говорится, не пахнет, особенно с учётом того, что он раньше не сидел. Более того, 3 июня суд даже не назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей и отпустил под подписку о явке. Формально Гудков остаётся подозреваемым, но не исключено, что этот статус с него тоже снимут, поскольку могут не найти доказательств причастности экс-депутата к бизнесу его тёти.

Однако главным — и самым, пожалуй, печальным — в этой истории была реакция сторонников оппозиционера на задержание. Не дожидаясь итогов расследования, предъявления обвинения и вообще хоть какой-нибудь конкретики по этому делу, из Дмитрия Гудкова стали лепить очередную жертву режима. Отечественная оппозиция возвопила о новом раунде политических репрессий, о "беспределе властей", которые прессуют перспективного оппозиционера и зачищают политическое поле. Как они уже зачистили в истории с Алексеем Навальным и Николаем Платошкиным (которые реально были осуждены по неправильным статьям — слишком мягким, поскольку действия Навального в истории с "Новичком" и саботаж Платошкиным российско-японских переговоров по Курилам на самом деле тянули на госизмену). В качестве доказательств "перспективности" ссылались на некий никем не опубликованный "реальный опрос" для Кремля по району Тушино, показавший, что за Гудкова якобы готовы голосовать 20–25% жителей избирательного округа.

Считается, что перспективность политика проявляется в его действиях. Лично знаю нескольких депутатов и кандидатов в депутаты от той же партии "Яблоко", которые в преддверии выборов в Госдуму доказывают свою перспективность делами. Решают проблемы граждан, работают с населением — в том числе и в моём "Останкино". Однако простой контент-анализ постов Гудкова в "Фейсбуке" за май показывает, что единственным делом кандидата в депутаты стал призыв собрать деньги на операцию для матери одной из оппозиционных активисток. Вся остальная активность — трёп и рефлексии на тему "Как трудно жить в стране". Я понимаю, что какую-то часть протестного электората он в своём округе соберёт (в том числе и благодаря порочному "умному голосованию", которое позволяет оппозиции концентрировать протестные голоса вокруг наиболее ярких популистов), однако это не делает его перспективным политиком.

И тем более это не делает его неприкасаемым. С точки зрения отечественной оппозиции власть в принципе не имеет права предъявлять никаких экономических обвинений своим политическим противникам. А противники эти (которые с каждого угла орут о том, что хотят строить "другую Россию" — без ворья и без коррупции) сами при этом воруют, занимаются коррупцией и злоупотребляют. Собственно, Навальный тому пример. Да и в случае с Гудковым его адвокат даже не отрицал, что "причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием" имело место быть — но задерживать за это Гудкова нельзя. Не только потому, что не виноват, но и потому, что в этом преступлении нет ничего особенного. "В Москве более сотни фирм со значительно большей задолженностью, нежели эта организация", — выдавал прекрасный аргумент адвокат Гудкова Михаил Бирюков.

По сути, Дмитрий Гудков должен быть благодарен правоохранительным органам за то, что произошло. Если опять же проанализировать контент "Яндекс.Новостей" за последние недели, то о господине Гудкове периодически писали лишь оппозиционные СМИ — и то в контексте "а вот Гудков сказал то-то". Сейчас же, в свете дела о задержании, он появился и в федеральных СМИ — тех, которые читает и смотрит большая часть отечественного электората. Люди банально вспомнят (или узнают), что есть вот такой молодой политик, который собирается идти на выборы в Думу. И (учитывая, что Гудкова задержали и отпустили) кое-кто даже посочувствует ему настолько, что отдаст за него свой родной протестный голос.