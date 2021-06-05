Путин назвал Австрию надёжным партнёром России в Европе
Также российский президент прокомментировал ситуацию с рейсом авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень ценит добрые отношения с Австрией и считает её надёжным партнёром в Европе. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств.
"У нас очень добрые отношения с Австрией. Мы это очень ценим и считаем Австрию нашим надёжным партнёром в Европе, осуществляем крупные совместные проекты. Достаточно вспомнить "Северный поток – 2", о котором я сегодня уже упоминал. Да, действительно, жизнь сложна и многообразна, и с некоторыми европейскими странами действительно есть вопросы, которые требуют особого внимания и работы на разных уровнях для того, чтобы они стали лучше", — уточнил российский лидер.
Кроме того, Путина попросили прокомментировать ситуацию с рейсом авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая. Глава государства отметил, что не знает, что могло стать причиной его отмены.
"Первый раз об этом слышу. Полагаю, что связано это, наверное, с вопросами пандемийных ограничений. Я просто об этом ничего не знаю", — сообщил он.
По словам лидера РФ, если это было связано с пандемией, то пройдёт время, эпидемиологическая ситуация улучшится, и рейсы будут восстановлены.
Напомним, 27 мая авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву из-за отсутствия разрешения России на его выполнение по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. МИД Австрии выступил с резким заявлением по этому поводу. С 28 мая авиакомпания стала на ежедневной основе получать соответствующее разрешение.
Также Путин, говоря о свободе передвижения в связи с инцидентом с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, вновь напомнил о ситуации с лайнером президента Боливии Эво Моралеса. В 2013 году он экстренно приземлился в Вене. Правоохранители вывели политика из воздушного судна и произвели обыск на борту самолёта. Поводом стали подозрения, что на этом лайнере вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
"Если вам в Вене можно посадить самолёт президента независимой страны, то почему в Минске нельзя посадить самолёт, в отношении которого поступил сигнал, что на борту его заложена бомба?" — задался вопросом лидер РФ.
В этой связи Путин заявил о необходимости с одинаковыми мерками подходить к ситуациям аналогичного характера и призвал избавиться от двойных стандартов. Кроме того, глава государства на примере разгонов демонстраций в Европе с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и водомётов и эпизодов с задержаниями в Белоруссии предложил выработать общие подходы к оценкам таких событий.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил использование российской вакцины "Спутник V" более чем в 60 странах мира и выразил личную благодарность президенту Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. Он также назвал "Северный поток – 2" безопасным и современным маршрутом поставок газа в Европу.
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