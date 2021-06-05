Путин: Россия не собирается никого пугать новыми видами оружия
По словам президента, в этом вопросе РФ оказалась на шаг впереди зарубежных партнёров. Однако в Москве понимают, что США и другие государства рано или поздно тоже придут к таким результатам.
Первый испытательный выход в море подводного ракетоносца "Князь Олег". Фото © ТАСС / Олег Кулешов
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается никого пугать новыми видами оружия, но разрабатывает их, как и другие мировые державы.
"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определённых результатов и успехов, но все страны... все ведущие военные державы это делают", — сказал глава государства на встрече с информагентствами на ПМЭФ-2021.
Путин добавил, что Россия просто оказалась на шаг впереди. Однако в Москве понимают, что США и другие государства рано или поздно тоже придут к таким результатам. Поэтому, по мнению Путина, необходимо "заранее договариваться о том, как жить вместе в меняющемся мире".
Тема вооружений, как ожидается, станет одной из основных на встрече Путина с президентом США Джо Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве. В частности, поговорить на эту тему политиков ранее призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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