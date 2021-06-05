Путин: Россия не собирается никого пугать новыми видами оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается никого пугать новыми видами оружия, но разрабатывает их, как и другие мировые державы.

"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определённых результатов и успехов, но все страны... все ведущие военные державы это делают", — сказал глава государства на встрече с информагентствами на ПМЭФ-2021.