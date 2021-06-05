Учёные предупредили о стремительной деградации общества и сокращении населения

Ежегодно средний уровень интеллекта в обществе снижается. Темпы эти невысоки, однако уже являются причиной для беспокойства, считает директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов.

"Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала..., нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы", — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, люди, родившиеся с 30-х по 80-е годы прошлого века, имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился позже. Пирадов не исключил, что в будущем на планете может появиться поколение, которое "ничего не будет из себя представлять".

Глава Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта Игорь Коган, выступая на мероприятии, заявил, что сегодня трудности с репродуктивной функцией имеют около 18% семейных пар, а до родов в среднем доходит 20–30% продуктов зачатия.

"Это значит, что 70–80% продуктов зачатия... мы теряем на том или ином пути развития человека", — подчеркнул он.

В свою очередь гериатр Ольга Ткачёва призвала продолжить активное изучение и развитие гериатрии, чтобы быть готовым к увеличению продолжительности жизни среди, объяснив это тем, что методы лечения людей разных возрастных групп, а также эффективность лекарств для них, могут сильно отличаться.