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Путин призвал смириться с тем, что "Россия есть, была и будет"

Российский лидер выразил надежду на то, что США будут играть стабилизирующую роль.

5 июня, 08:09
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин призвал смириться с тем, что "Россия есть, была и будет". Он также отметил, что США играют важную роль, во время встречи с главами международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин указал на то, что Россия первая не предпринимала никаких шагов, чтобы загнать отношения с США в то состояние, в котором они находятся сегодня.

Путин: США "уверенной походкой" идут по пути СССР

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"Мы, что ли, вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придётся смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль", — заявил глава государства.

Президент выразил надежду, что его встреча с американским лидером Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня, пройдёт в конструктивном ключе.

Ранее Владимир Путин назвал условие нормализации отношений с США. По словам главы государства, Вашингтон должен научиться уважать интересы РФ. Говоря о нормализации отношений с Германией, он подчеркнул, что Россия готова преодолеть все разногласия, и надеется, что новое Правительство ФРГ будет при выстраивании отношений с Москвой учитывать особый характер связей между двумя странами.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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