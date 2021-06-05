Сечин предупредил мир об угрозе дефицита нефти и газа

Субсидирование "зелёной" энергетики и усиление малых инвесторов являются рисками для нефтяного рынка. Такое мнение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"К сохраняющимся рискам добавились новые. Это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков, судебные вмешательства, регуляторная политика, ориентированная на субсидирование "зелёной" энергетики, и, что очень важно, коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов", — сказал Сечин.

Глава "Роснефти" также отметил, что одним из новых рисков для отрасли стал риск снижения потребления и деловой активности, появившийся на фоне развития пандемии коронавируса. По словам Сечина, всё это губительно сказывается на стабильности рынка и создаёт проблемы для нормального функционирования энергоотрасли. Он также предупредил об опасности возникновения острого дефицита нефти и газа из-за недоинвестирования этих отраслей.

"Определённый дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать новой нормой для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", — говорит глава "Роснефти".