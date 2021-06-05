Выплаты в 10 тысяч рублей к новому учебному году получат и дети старше 18 лет
Заявления на пособия начнут принимать в середине июля. Нижняя граница для получения выплаты — шесть лет.
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Выплата в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года будет распространена и на детей-инвалидов старше 18 лет, которые учатся в школе дольше сверстников. Всего данное пособие получат 20 миллионов ребят, рассказал в беседе с ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.
"По решению президента на детей школьного возраста к началу учебного года будет выплачено по 10 тысяч рублей. Это дети, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет и которые до момента выхода указа не достигли 18 лет. Кроме того, мы сейчас предусмотрели возможность выхода за границы 18-летнего возраста для детей-инвалидов, так как некоторые из них учатся в школах дольше обычного", — сказал он.
Как отмечали в Минтруде, заявления на получение этого пособия начнут принимать в середине июля.
В ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что, для того чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей. Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей. Президент указал на необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребёнка.
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