В Ростуризме заявили о готовности заняться разработкой прививочных туров "под ключ" для иностранцев. Видео © LIFE

Вакцинные туры для иностранцев могут стать комплексными и включать в себя перелёт, проживание, медицинские услуги и даже экскурсии. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Лайфу рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Мы предлагаем, чтобы это были комплексные туры "под ключ", которые включали бы перелёт, проживание, медицинские услуги и экскурсионную составляющую, конечно же, по желанию туристов", — отметила Догузова.

По её словам, в Ростуризме также рассматривают возможность организации вакцинных туров на базе электронной визы, для того чтобы иностранцы могли быстро и без труда оформить необходимый документ для въезда на территорию России. Догузова добавила, что для реализации такого вида туризма в стране необходимо будет расширить возможности для вакцинации, поскольку сегодня прививку от коронавируса иностранцы могут сделать лишь в Москве.