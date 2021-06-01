Схема 1. Перевод пенсионных накоплений

Житель подмосковного города Одинцово Николай работал водителем-экспедитором в компании, занимающейся междугородними перевозками. В марте прошлого года его работодатель объявил, что в связи с пандемией у компании возникли проблемы, и предложил сотрудникам выбор — уйти либо "по собственному", либо в отпуск на неопределённый срок. Николай выбрал первое.

И вот, казалось, удача: почти сразу после размещения резюме в Интернете ему позвонили и предложили приехать на собеседование. В офисе его любезно встретили и после недолгой беседы о шофёрских буднях сразу же объявили: он главный кандидат на должность логиста, осталось только оформить бумаги. Пока Николай заполнял целую стопку анкет и других документов, секретарша снимала копии с его паспорта и карточки СНИЛС (полиса с номером индивидуального лицевого счёта в ПФР). Ему пообещали обязательно перезвонить.

Фото © Shutterstock

Однако прошла неделя, другая — звонка не было. Николай уже и забыл об этом неудачном собеседовании. Но оно аукнулось через несколько месяцев: выяснилось, что его накопительная пенсия была переведена из ПФР в один из негосударственных пенсионных фондов. При этом весь накопленный доход за последние годы просто пропал, так как по закону без потери дохода можно сменить фонд только раз в пять лет. И сделано это было якобы по его собственноручному заявлению.

— К сожалению, ситуация Николая не единична, — утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — В последний год стало особенно много мошенников, которые под видом найма сотрудников на самом деле незаконно собирают персональные данные о россиянах и обманом подписывают у них документы, позволяющие навязывать банковские услуги или переводить пенсионные накопления под управление разного рода НПФ. За это злоумышленники получают комиссионные вознаграждения как агенты.

Кроме того, ситуация могла пойти и по более жёсткому сценарию, отметил Залимхан Магомедов. Например, пообещав трудоустройство, его могли убедить открыть в банке счёт с дистанционным банковским обслуживанием, передав учётные данные мошенникам якобы для перевода зарплаты. После чего могли оформить на него кредит, средства которого попросту присвоили бы.

Схема 2. Мальчик для битья

Но в ряде случаев мошенники проявляют ещё большую изобретательность. Так, петербуржец Андрей откликнулся на вакансию торгового представителя по продаже офисной техники. На собеседовании ему сразу обозначили, что на период испытательного срока с ним заключат договор гражданско-правового характера, а далее, если результаты его труда устроят работодателя, его переведут в штат компании. Мужчина согласился, ведь он тогда ещё не знал, что стал участником мошеннической аферы. Целый месяц он искал клиентов, с которыми заключал договоры на поставку техники. Так как цены были чуть ниже, чем у конкурентов, он собрал солидный портфель заказов, в то время как бухгалтерия выставляла счета на предоплату. Но однажды, придя на работу, Андрей увидел, что офис компании закрыт полицией для проведения обыска, а начальство сбежало. Выяснилось, что ни один из покупателей никакой техники так и не дождался, все деньги были присвоены организаторами, которые успели скрыться. В итоге правоохранители взяли в оборот Андрея. Так что мало того, что он не получил плату за работу, так теперь он ещё проходит по уголовному делу как подозреваемый.

— Такая схема существовала ещё и в доковидные времена, — пояснил член Палаты адвокатов Калининградской области Александр Поляков. — И понятно, что сотрудникам, нанятым на условиях гражданско-правового договора, очень трудно будет доказать, что они действовали не по своей инициативе.

Схема 3. Хитрый инсайд

Фото © Shutterstock

Москвичка Ксения откликнулась на вакансию менеджера по работе с клиентами. "Работодатель" в письме сообщил, что вакансия не предполагает полной занятости, но гарантирует ежемесячную небольшую оплату. Ксению это устроило. И вот она начала осуществлять рассылку якобы очень важной информации по предоставленному списку "клиентов" и собирала от них ответы. Информация представляла собой "конфиденциальные данные" о движении некоторых акций, а также о ставках по "договорным матчам". Расчёт всей этой схемы прост: менеджер, который постоянно пересылает информацию и видит, как другие "зарабатывают на инсайде", уже на второй неделе задумывается о том, что мог бы так делать и сам. И в итоге теряет все свои деньги.

— Опытные мошенники, как правило, все отличные психологи, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Их расчёт в схеме с "менеджером по клиентам", конечно, на желание человека получить "лёгкие" деньги, тем более что у этого наёмного менеджера создаётся иллюзия, что у других людей получать деньги выходит при минимальных вложениях за счёт доступа к неким "тайным знаниям".

Как же не попасться в лапы мошенников? Прежде всего следует обращать внимание на то, что содержится в описании вакансии. Данные о предполагаемой работе должны быть указаны чётко, ясно и без эмоций. Даже при найме на самые простые должности адекватные компании всегда указывают чёткие требования к соискателю. Если их нет, скорее всего, такая вакансия — фейк.