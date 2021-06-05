Орешкин назвал сроки полного восстановления экономики России от последствий пандемии
Основным показателем восстановления должен быть уровень безработицы в стране, считает он.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Полное восстановление российской экономики от последствий пандемии коронавируса ожидается уже к концу текущего года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в студии общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"По сути, можно сказать, что 2021 год — это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдёт", — отметил он.
Орешкин считает, что основным показателем восстановления должен быть уровень безработицы в стране. При этом он указал, что пока не все проблемы решены в сфере безработицы и инициативы, которые озвучил накануне Владимир Путин, призваны ускорить этот процесс. В частности, как напомнил помощник президента РФ, глава государства поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодёжной занятости, включая предпринимательство.
Ранее помощник президента Максим Орешкин рассказал, когда рынок труда в России восстановится полностью. Он отметил, что безработица в стране уже сократилась с 6,4 до 5,4%. По его словам, около миллиона рабочих мест в российской экономике удалось вернуть.
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