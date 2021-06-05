НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Орешкин назвал сроки полного восстановления экономики России от последствий пандемии

Основным показателем восстановления должен быть уровень безработицы в стране, считает он.

5 июня, 11:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Полное восстановление российской экономики от последствий пандемии коронавируса ожидается уже к концу текущего года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в студии общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По сути, можно сказать, что 2021 год — это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдёт", — отметил он.

Орешкин считает, что основным показателем восстановления должен быть уровень безработицы в стране. При этом он указал, что пока не все проблемы решены в сфере безработицы и инициативы, которые озвучил накануне Владимир Путин, призваны ускорить этот процесс. В частности, как напомнил помощник президента РФ, глава государства поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодёжной занятости, включая предпринимательство.

Названы российские города с самым высоким риском потери работы

Названы российские города с самым высоким риском потери работы

Ранее помощник президента Максим Орешкин рассказал, когда рынок труда в России восстановится полностью. Он отметил, что безработица в стране уже сократилась с 6,4 до 5,4%. По его словам, около миллиона рабочих мест в российской экономике удалось вернуть.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1