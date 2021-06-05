Орешкин назвал сроки полного восстановления экономики России от последствий пандемии

Полное восстановление российской экономики от последствий пандемии коронавируса ожидается уже к концу текущего года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в студии общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По сути, можно сказать, что 2021 год — это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдёт", — отметил он.

Орешкин считает, что основным показателем восстановления должен быть уровень безработицы в стране. При этом он указал, что пока не все проблемы решены в сфере безработицы и инициативы, которые озвучил накануне Владимир Путин, призваны ускорить этот процесс. В частности, как напомнил помощник президента РФ, глава государства поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодёжной занятости, включая предпринимательство.