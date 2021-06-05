Кудрин назвал альтернативы доллару для хранения активов ФНБ

Китайский юань может стать альтернативой американскому доллару для хранения резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью на телеканале "Россия-1". По его словам, китайский юань является не таким стабильным, как американский доллар, однако он стал серьёзной валютой мирового уровня.

Глава СП отметил, что другими альтернативами доллару могут служить золото, швейцарский франк и английский фунт стерлингов. А кроме евро существуют канадский и австралийский доллар. При этом он подчеркнул, что хранение госрезервов в альтернативных валютах не отменяет расчёты в долларах в стране.

"Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", — сказал Кудрин.

В качестве возможных причин к принятию ФНБ подобного решения Кудрин назвал санкции и опасения, связанные с тем, что расчёты страны могут затрудниться в долларах, после чего будет сложнее быстро мобилизовать свои активы.