В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира
Ранее в оргкомитете мероприятия назвали сроки проведения следующего форума.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира. Об этом, подводя итоги, сообщил секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.
"Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тысяч человек, 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей", — сказал он.
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Как сообщал Лайф, Кобяков также озвучил сроки проведения следующего форума, который, по его словам, пройдёт ровно через 12 месяцев — в начале июня следующего года.
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