В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира. Об этом, подводя итоги, сообщил секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

"Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тысяч человек, 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей", — сказал он.