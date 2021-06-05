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В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

Ранее в оргкомитете мероприятия назвали сроки проведения следующего форума.

5 июня, 12:52
<p>Фото © ТАСС / Смирнов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира. Об этом, подводя итоги, сообщил секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

"Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тысяч человек, 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей", — сказал он.

Газ, вакцины, инвестиции, Байден, Лукашенко: Главное из выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Газ, вакцины, инвестиции, Байден, Лукашенко: Главное из выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Как сообщал Лайф, Кобяков также озвучил сроки проведения следующего форума, который, по его словам, пройдёт ровно через 12 месяцев — в начале июня следующего года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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