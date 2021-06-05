Белоусов раскритиковал металлургов за "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов вновь обрушился с критикой на металлургов. В этот раз его возмутили те стенания, которые они устроили из-за "нескольких десятков миллиардов рублей", в то время как власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.

Белоусов выразил негодование по поводу того, что представители металлургических компаний жаловались на повышенный налог на твёрдые полезные ископаемые на фоне таких вложений государства.

"Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке [экономики в период пандемии] четыре триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).