Белоусов раскритиковал металлургов за "вопли" из-за нескольких десятков миллиардов
Он негодует из-за их нежелания отдавать даже ту мизерную часть из денег, которые им выделило государство.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Первый вице-премьер Андрей Белоусов вновь обрушился с критикой на металлургов. В этот раз его возмутили те стенания, которые они устроили из-за "нескольких десятков миллиардов рублей", в то время как власти выделяли триллионы на поддержку остальной экономики.
Белоусов выразил негодование по поводу того, что представители металлургических компаний жаловались на повышенный налог на твёрдые полезные ископаемые на фоне таких вложений государства.
"Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке [экономики в период пандемии] четыре триллиона рублей, у вас ничего не взяв, мы взяли у банков в виде заимствований", — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Напомним, Белоусов ранее заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров провёл совещание с металлургами. Лайф подробнее рассказал об этой ситуации и выяснил, как российские металлурги смогли обмануть чиновников и что им теперь за это будет.
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