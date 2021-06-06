Глава Минздрава Мурашко: Коронавирусом заболевает менее 1% привитых

Ни одна вакцина не обеспечивает абсолютной защиты от коронавируса, но риск заразиться после прививки составляет менее 1%. Об этом на ПМЭФ-2021 сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим сегодня всех, кто прошёл вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией, — это менее 0,8%", — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, это очень низкая цифра, существенно меньше, чем если брать пациентов, заболевших без прививки.

Также глава Минздрава отметил, что вакцинированным, как правило, не нужна госпитализация, ведь болезнь протекает в лёгкой форме. Мурашко заключил, что чем больше людей сплотилось и сделало прививку, тем меньше становятся риски для всего общества.