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Премьер Британии Джонсон призовёт лидеров G7 вакцинировать весь мир к концу 2022 года

Глава Правительства Соединённого Королевства считает, что это стало бы величайшим достижением в истории медицины.

5 июня, 23:41
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать лидеров стран "Большой семёрки" к вакцинации всего населения мира к концу 2022 года. Об этом говорится в заявлении, которое распространила канцелярия главы британского кабмина.

"Вакцинация населения мира к концу следующего года стала бы величайшим достижением в истории медицины", — отметил Джонсон и добавил, что "пора покончить с этой ужасной пандемией и пообещать не допустить повторного разрушения, которое нанёс коронавирус".

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В своём плане политик предлагает нарастить темпы производства вакцин и снизить международные барьеры для их распространения. Также отмечается, что делиться лишними дозами можно как на двусторонней основе, так и через систему COVAX — механизм при Всемирной организации здравоохранения, призванный ускорить создание и производство вакцин от CoViD-19, а также их справедливое распределение среди стран мира.

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Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир может столкнуться с новым вирусом, который будет ещё более смертоносным, чем ковид.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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