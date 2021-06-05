Премьер Британии Джонсон призовёт лидеров G7 вакцинировать весь мир к концу 2022 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать лидеров стран "Большой семёрки" к вакцинации всего населения мира к концу 2022 года. Об этом говорится в заявлении, которое распространила канцелярия главы британского кабмина.

"Вакцинация населения мира к концу следующего года стала бы величайшим достижением в истории медицины", — отметил Джонсон и добавил, что "пора покончить с этой ужасной пандемией и пообещать не допустить повторного разрушения, которое нанёс коронавирус".

В своём плане политик предлагает нарастить темпы производства вакцин и снизить международные барьеры для их распространения. Также отмечается, что делиться лишними дозами можно как на двусторонней основе, так и через систему COVAX — механизм при Всемирной организации здравоохранения, призванный ускорить создание и производство вакцин от CoViD-19, а также их справедливое распределение среди стран мира.