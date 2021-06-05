Греция вновь продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Власти Греции в очередной раз продлили разрешение на въезд неограниченного числа иностранцев, в том числе россиян. На этот раз — до 14 июня. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

При этом гражданам не придётся проходить карантин при предъявлении ими сертификата вакцинации от ковида, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесённом CoViD-19 и наличии антител. Кроме того, в постановление внесены некоторые изменения — с 14 до десяти дней снижен срок карантина для заболевших, признаётся цифровой сертификат, справки об отсутствии коронавируса требуются от детей с шести лет вместо пяти.

Разрешается въезд и граждан государств — членов ЕС, а также постоянных жителей 22 стран мира. Прибывающие должны за день до прибытия в страну заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.