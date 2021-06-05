Кравчук счёл Медведчука врагом Украины
Однако экс-президент Украины верит в будущее Медведчука в политике.
Виктор Медведчук, Леонид Кравчук. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева / ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в том, что он якобы превратился во "врага Украины". Такое заявление Кравчук сделал в эфире украинского Пятого канала.
"Я думаю, деньги и характер (причина этого. — Прим. Лайфа), характер — он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", — заявил Кравчук и добавил, что тем не менее у Медведчука есть будущее в политике.
Напомним, ранее в офисе движения Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. Сейчас он находится под домашним арестом.
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