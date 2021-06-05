Кравчук счёл Медведчука врагом Украины

Глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в том, что он якобы превратился во "врага Украины". Такое заявление Кравчук сделал в эфире украинского Пятого канала.

"Я думаю, деньги и характер (причина этого. — Прим. Лайфа), характер — он слушает и слышит только себя, у него нет понимания, что кто-то может сделать лучше, чем он", — заявил Кравчук и добавил, что тем не менее у Медведчука есть будущее в политике.