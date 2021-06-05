В Сирии один человек погиб при нападении боевиков, ответным огнём уничтожено 70
Также пострадали двое военнослужащих правительственных войск. Со стороны позиций террористов зафиксировано 39 обстрелов.
Фото © ТАСС / Zuma
Боевики атаковали сирийских военных в зоне деэскалации в Идлибе, один человек погиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Инцидент произошёл в районе населённого пункта Руайха. Помимо погибшего двое военнослужащих получили ранения. Ответным огнём сирийские правительственные войска уничтожили до 70 боевиков.
По данным ЦПВС, зарегистрировано 39 обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. Обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, не выявлено.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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