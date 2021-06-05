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Регион
Опубликовано 5 июня 2021, 22:14
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Отец бросился спасать тонущих в океане дочерей и погиб

Фото © Facebook / Trevor Pelling

Фото © Facebook / Trevor Pelling

Мужчине удалось вытянуть детей из сильного течения, они были доставлены в госпиталь.

Финансовый консультант из Британии Тревор Пеллинг ценой собственной жизни спас тонущих дочерей во время отпуска на португальском курорте. Трагедия произошла на пляже Калада к северо-западу от Лиссабона, сообщило Национальное морское управление (НМУ) Португалии.

Там уточнили, что девочки попали в сильное течение и начали тонуть. Отец бросился на помощь. Ему удалось вытянуть детей из потока, но сам из воды вылезти он не смог. Его вытащили два сёрфера, но сердце мужчины уже не билось. В течение часа его пытались реанимировать. Но ни оказавшаяся рядом медсестра, ни прибывшие пожарные помочь мужчине уже не смогли.

Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере
Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

"Двое детей были отвезены на скорой в госпиталь Санта-Марии в Лиссабоне в стабильном состоянии в сопровождении матери. Психолог Морской полиции оказывает поддержку родственникам умершего и одному из сёрферов, вытащивших его из воды", — добавили в НМУ.

Ранее Лайф писал о жителе Брянска, который провалился в яму с грязью и утонул. По словам местных жителей, такое уже происходило раньше, но впервые это закончилось смертью.

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Яна Недомолкина
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