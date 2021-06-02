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Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

Ничто не предвещало беды, когда мама, папа и двое детей из города Нагпура, Индия, отправились на озеро, чтобы отметить день рождения младшего сына. Однако праздничная поездка обернулась трагедией.

2 июня, 12:23

Скриншот © Twitter / Dainik_Prabhat

Когда семья приехала на природу, сын пары решил снять, как веселятся его 12-летний брат и 35-летний отец Абдул Асиф Шейх. Однако в какой-то момент веселье превратилось в ужас. Мужчина стал тонуть на глазах у семьи, и ему на помощь бросилась испуганная жена Асма.

Видео © Twitter / Dainik_Prabhat

Вслед за женщиной побежал старший мальчик. И тонуть стали уже все трое под крики напуганного младшего ребёнка, оставшегося стоять на берегу.

Скриншот © Twitter / Dainik_Prabhat

Скриншот © Twitter / Dainik_Prabhat

Заметив жуткое зрелище, в воду поспешили рыбаки и пастухи, находившиеся неподалёку. Однако спасти удалось только Асму, которую вытащили на берег без сознания. Мальчик и его отец погибли, пишет ournagpur.com.

Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Тело пропавшего егеря нашли в лесу, и страшное видео с телефона раскрыло, какой смертью он погиб

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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