Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере
Ничто не предвещало беды, когда мама, папа и двое детей из города Нагпура, Индия, отправились на озеро, чтобы отметить день рождения младшего сына. Однако праздничная поездка обернулась трагедией.
Когда семья приехала на природу, сын пары решил снять, как веселятся его 12-летний брат и 35-летний отец Абдул Асиф Шейх. Однако в какой-то момент веселье превратилось в ужас. Мужчина стал тонуть на глазах у семьи, и ему на помощь бросилась испуганная жена Асма.
Видео © Twitter / Dainik_Prabhat
Вслед за женщиной побежал старший мальчик. И тонуть стали уже все трое под крики напуганного младшего ребёнка, оставшегося стоять на берегу.
Заметив жуткое зрелище, в воду поспешили рыбаки и пастухи, находившиеся неподалёку. Однако спасти удалось только Асму, которую вытащили на берег без сознания. Мальчик и его отец погибли, пишет ournagpur.com.
Комментариев: 0