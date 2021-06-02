Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

Ничто не предвещало беды, когда мама, папа и двое детей из города Нагпура, Индия, отправились на озеро, чтобы отметить день рождения младшего сына. Однако праздничная поездка обернулась трагедией.