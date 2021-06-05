В США рассказали о серьёзном усилении огневой мощи ВМФ России

Россия прикладывает серьёзные усилия для наращивания собственной военной мощи. В частности, благодаря новым кораблям Москва намерена усилить свой Военно-морской флот. Об этом в своей статье для американского издания 19FortyFive заявил военный эксперт журнала The National Interest Питер Сучиу.

Обозреватель напомнил о заявлении главы российской Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что в этом году ОСК планирует поставить пять новых и два отремонтированных военных корабля. При этом в прошлом году корпорация поставила 11 кораблей и судов, из которых восемь были новыми. Кроме того, Сучиу заметил, что в составе ВМФ России около 360 судов различных размеров, однако много больших ракетных крейсеров и эсминцев времён Советского Союза заменили менее габаритными военными кораблями.

Таким образом, по словам автора статьи, российский флот в значительной степени вовлечён в "фазу восстановления" и переориентации с Военно-морского флота СССР, который к 1990 году насчитывал свыше 650 кораблей, включая семь авианосных крейсеров, 73 ракетных крейсера и эсминца и целых 260 подводных лодок. Отмечается, что после распада СССР военные в РФ унаследовали мощный флот, однако они не могли позволить себе управлять им или даже содержать большую его часть, этот потенциал был в значительной степени утрачен.

Спустя время, как утверждает Сучиу, власти России осознали, что "больше — не лучше". В данный момент РФ сосредоточилась на создании подводных лодок и небольших надводных кораблей, что в первую очередь предназначено для защиты собственной границы, хотя эти суда могут выполнить поставленную боевую задачу и за пределами России, полагает обозреватель.

По мнению эксперта, небольшие корабли с дальнобойным оружием могут быть именно тем, что нужно Москве, поскольку они небольшие, но эффективные, а также манёвренные и не такие уж дорогостоящие. Плюс к этому их можно вооружить крылатыми ракетами класса "Калибр" либо гиперзвуковыми ракетами "Циркон", после чего они не будут уступать более крупным кораблям. Сучиу заметил, что такой подход сделал бы небольшие военные корабли морскими аналогами мобильных пусковых установок Российской армии.

При этом автор подчеркнул, что Россия не делает упор на количество кораблей. РФ, возможно, никогда и не станет страной с самым большим военно-морским флотом, однако она создаёт вооружённые силы, способные поразить цель в любой точке планеты.