Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ярославле

На Тутаевском шоссе в Ярославле автобус ЛиАЗ протаранил столб электроосвещения, в результате различные травмы получили десять человек. Авария произошла около 17:45, сообщила пресс-служба УМВД России по области.

"Автобус ЛиАЗ под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель", — уточнили в управлении.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.