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Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ярославле

После страшной аварии в больницу доставили водителя транспортного средства и ещё девять пассажиров.

5 июня, 18:40
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/ghest_po_yaroslavski" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жесть Ярославль</a></p>

Фото © VK / Жесть Ярославль

На Тутаевском шоссе в Ярославле автобус ЛиАЗ протаранил столб электроосвещения, в результате различные травмы получили десять человек. Авария произошла около 17:45, сообщила пресс-служба УМВД России по области.

"Автобус ЛиАЗ под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель", — уточнили в управлении.

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Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее похожая авария произошла в Санкт-Петербурге в конце мая. Автобус налетел на фонарный столб и встал на дыбы. В результате пострадало от пяти до десяти человек. Один из них, как стало известно Лайфу, — пешеход, которого сбил автобус.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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