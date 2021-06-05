Десять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ярославле
После страшной аварии в больницу доставили водителя транспортного средства и ещё девять пассажиров.
Фото © VK / Жесть Ярославль
На Тутаевском шоссе в Ярославле автобус ЛиАЗ протаранил столб электроосвещения, в результате различные травмы получили десять человек. Авария произошла около 17:45, сообщила пресс-служба УМВД России по области.
"Автобус ЛиАЗ под управлением мужчины 1967 года рождения совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации, в результате ДТП в больницу доставлены девять пассажиров и один водитель", — уточнили в управлении.
Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее похожая авария произошла в Санкт-Петербурге в конце мая. Автобус налетел на фонарный столб и встал на дыбы. В результате пострадало от пяти до десяти человек. Один из них, как стало известно Лайфу, — пешеход, которого сбил автобус.
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