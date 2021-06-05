Более 10 подростков попали в больницу с отравлением из подмосковной гостиницы
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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15 человек, в том числе 12 подростков, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления в Солнечногорске. Все дети проживали в гостиничном комплексе "Менделеево". По факту случившегося проводит проверку региональная прокуратура.
"Организована проверка по факту массового отравления несовершеннолетних в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет", — сообщили в ведомстве.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Проверку по факту массового отравления начали также следователи регионального СУ СКР.
Ранее в Новокузнецке 11 детей попали в больницу после распыления неизвестного газа в школе. В учебное заведение прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи.
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