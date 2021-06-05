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Более 10 подростков попали в больницу с отравлением из подмосковной гостиницы

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

5 июня, 18:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

15 человек, в том числе 12 подростков, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления в Солнечногорске. Все дети проживали в гостиничном комплексе "Менделеево". По факту случившегося проводит проверку региональная прокуратура.

"Организована проверка по факту массового отравления несовершеннолетних в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Проверку по факту массового отравления начали также следователи регионального СУ СКР.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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