Более 10 подростков попали в больницу с отравлением из подмосковной гостиницы

15 человек, в том числе 12 подростков, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления в Солнечногорске. Все дети проживали в гостиничном комплексе "Менделеево". По факту случившегося проводит проверку региональная прокуратура.

"Организована проверка по факту массового отравления несовершеннолетних в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Проверку по факту массового отравления начали также следователи регионального СУ СКР.