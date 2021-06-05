Премьер Белоруссии заявил о подготовке ответных мер на санкции Евросоюза

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил в 3% ВВП возможный ущерб от санкций Запада, введённых в отношении республики из-за посадки самолёта Ryanair и задержания сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича на его борту. Он выразил уверенность, что этот ущерб Минску удастся компенсировать за счёт других источников.

"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7 процентного пункта ВВП. Торговых санкций — 0,7 процентного пункта. Вместе если взять торговые и финансовые санкции, то максимальный объём ущерба, который был подсчитан, составляет 2,9% ВВП", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он заявил о намерении Минска отказаться от западных товаров и технологий в случае расширения санкций. Белоруссия, по его словам, готова переключиться на азиатские и российские технологии и товары. По предварительным подсчётам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий, подчеркнул премьер. Головченко заявил, что "комплекс мер в ответ на санкции уже готов".