Премьер Белоруссии заявил о подготовке ответных мер на санкции Евросоюза
Головченко отметил, что республика имеет полное право компенсировать ущерб своим компаниям.
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко оценил в 3% ВВП возможный ущерб от санкций Запада, введённых в отношении республики из-за посадки самолёта Ryanair и задержания сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича на его борту. Он выразил уверенность, что этот ущерб Минску удастся компенсировать за счёт других источников.
"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7 процентного пункта ВВП. Торговых санкций — 0,7 процентного пункта. Вместе если взять торговые и финансовые санкции, то максимальный объём ущерба, который был подсчитан, составляет 2,9% ВВП", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он заявил о намерении Минска отказаться от западных товаров и технологий в случае расширения санкций. Белоруссия, по его словам, готова переключиться на азиатские и российские технологии и товары. По предварительным подсчётам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий, подчеркнул премьер. Головченко заявил, что "комплекс мер в ответ на санкции уже готов".
"Мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнёрские отношения. Мы делали для этого всё. Но, если идёт речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", — сказал он.
Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая в Минске ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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