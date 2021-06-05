Медведев заявил о необходимости повысить зарплату лесных инспекторов
Он отметил, что, несмотря на определённые положительные подвижки, получают они всё ещё преступно мало.
Фото © Светлана Шенкель / POOL / ТАСС
Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости повысить оплату труда лесных инспекторов. На партийной сессии по теме экологии он отметил, что проблемы в данной сфере до сих пор не решены.
"Это касается и оценки труда [лесных] инспекторов, вообще всех, кто занимается лесным хозяйством, и [приобретения] лесопожарной техники, и [проблемы] общего количества специалистов в этой сфере", — сказал Медведев.
По его словам, определённые положительные подвижки уже были сделаны, но получают подобные специалисты всё ещё мало. Помимо этого, Медведев отметил тот факт, что не везде у инспекторов в распоряжении есть необходимая им техника, а та, что имеется, находится в весьма плачевном состоянии.
Ранее стало известно, что российские космонавты после повышения зарплаты будут получать более полумиллиона рублей в месяц. Сейчас их заработок почти вдвое ниже, чем у их коллег из США и Европы.
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