Тело 14-летнего мальчика нашли в заброшенном здании во Владивостоке

В заброшенном здании на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке обнаружили тело 14-летнего ребёнка. В СУ СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту трагедии.

"Со слов очевидцев, несовершеннолетнего придавило упавшей плитой. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", — уточнили в управлении.

В ведомстве отметили, что действиям должностных лиц, в чьи обязанности входило ограничение прохода людей на опасный объект, будет дана правовая оценка. Сейчас на месте происшествия работают следователи и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.